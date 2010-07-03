В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб депутат фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Дмитрий Тымчук, который также был координатором группы "Информационное сопротивление" (ИС).

Как рассказали собеседники агентства, по предварительной версии следствия, Тымчук случайно выстрелил в себя во время чистки наградного пистолета.

В МВД Украины подтвердили гибель Тымчука от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.