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Москва 24

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Происшествия

19 июня 2018, 10:17

Несколько автомобилей сгорели во дворе на юге столицы

происшествия пожар

Фото: depositphotos/mrivserg

Несколько автомобилей сгорели на юге столицы ночью на 19 июня. Инцидент произошел в Шипиловском проезде, передает телеканал Москва 24.

Первым загорелся припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ, с него огонь перекинулся на стоявшие рядом Ford и Mazda. Жильцы успели отодвинуть японскую иномарку от пылающих машин.

Приехавшие на место происшествия спасатели потушили пламя. Полицейские и эксперты выясняют причины инцидента. Основной версией стало возгорание двигателя отечественного авто. Специалисты не исключают и поджог.

Огонь повредил несколько припаркованных автомобилей на юге Москвы

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