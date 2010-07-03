В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем в ДТП на Кремлевской набережной

На Кремлевской набережной столкнулись три автомобиля

Информацию об одном пострадавшем в аварии на Кремлевской набережной в центре столицы опровергли, сообщает Агентство "Москва".

В 13:05 там столкнулись три машины, среди которых был автомобиль такси. Пострадавших нет. В ГИБДД уточнили, что движение на участке осуществляется штатно.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал один человек. Разлива топлива и возгораний на месте не зафиксировали.