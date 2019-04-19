Пожар произошел в ЖК "ЗИЛАРТ" на юге столицы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел в ЖК "ЗИЛАРТ", расположенном в районе станции метро "Автозаводская", сообщили Москве 24 в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Огонь площадью 80 квадратных метров вспыхнул в доме 1 по улице Архитектора Щусева. В строящемся здании произошло возгорание битума на уровне второго этажа.

В 11:53 пожар локализовали, а в 11:56 полностью ликвидировали. Людей в здании на момент пожара не было.