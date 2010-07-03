Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на салон красоты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на салон красоты, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел ранним утром 18 апреля. В полицию обратились сотрудники салона, расположенного на Ленинском проспекте, 25, и сообщили о разбое.

По предварительным данным, злоумышленники ворвались в салон и, угрожая применением насилия женщине 1976 года рождения, открыто похитили у нее 80 тысяч рублей и три мобильных телефона. После этого они попытались скрыться.

Прибывшие на место правоохранители задержали троих граждан 1983, 1986 и 1991 годов рождения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое.