Самолет с 50 пассажирами загорелся в аэропорту Тегерана

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране. На борту остаются порядка 50 пассажиров, передает Fars News Agency в микроблоге в Twitter.

Еще порядка 50 пассажиров удалось эвакуировать, пострадавших нет. На место прибыли аварийно-спасательные службы. Другие детали пока неизвестны.