Экипаж судна в Керченском проливе готовят к эвакуации из-за отравления

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Экипаж судна под флагом Панамы, который находится в районе Керченского пролива, готовят к эвакуации. На его борту пять моряков отравились и один скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

"Оперативный дежурный направил к судну морской буксир "Меркурий", потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию", – говорится в сообщении.

Ранее в Тобольске у двух человек подтвердилась гаффская болезнь. Уточняется, что на проводимое лечение организмы мужчин дают хороший ответ. По словам специалистов, на сегодняшний день у пациентов существенно снизились показатели, которые ранее превышали норму в десятки раз.