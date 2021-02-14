Семью из Саратова госпитализировали с отравлением угарным газом

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В Саратове с признаками отравления угарным газом госпитализировали семью из трех человек, включая трехлетнего ребенка. По данному факту организована проверка, сообщило областное управление СК РФ.

Согласно предварительным данным, 47-летняя женщина вечером в субботу в квартире дома по Крымскому проезду пожаловалась на плохое самочувствие. Об этом же сказал и 53-летний глава семьи. Их трехлетняя дочь в это время спала. Скорую вызвал 16-летний сын, у которого жалоб на самочувствие не было. Его родители и сестра были госпитализированы.

Место происшествия было осмотрено. На кухне специалисты заметили проточный газовый водонагреватель, который был включен перед ухудшением самочувствия мужчины и женщины. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решение будет принято по результатам проверки.

Ранее следователи завели уголовное дело после обнаружения тел пяти рабочих в Солнечногорском районе в деревне Болкашино. ак рассказал эксперт, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.