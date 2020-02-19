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Происшествия

19 февраля, 22:22

Американский рэпер Pop Smoke погиб в США

происшествия за рубежом утраты

Фото: ТАСС/ZUMA

Американский рэпер Pop Smoke погиб в США в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, 20-летнего рэпера нашли с ранением в его доме в Голливуде. По предварительной информации, ранее в его дом проникли двое вооруженных людей, им удалось скрыться.

Музыканта доставили в больницу, где врачи диагностировали его смерть. На данный момент сотрудники полиции продолжают поиски нападавших.

Рэпер Башар Барака Джексон, который выступал под псевдонимом Pop Smoke, родился 20 июля 1999 года. Известность ему принесла песня Welcome to the Party ("Добро пожаловать на вечеринку"), которая собрала на YouTube больше 20 миллионов просмотров.

Спустя несколько месяцев ремикс на нее сделала популярная певица Ники Минаж. Его дебютный альбом под названием Meet the Woo вышел 26 июля 2019 года.

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