На Ленинградском шоссе обнаружили семь снарядов времен войны

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На стройке на Ленинградском шоссе обнаружили семь снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Опасные находки обнаружены возле дома 58 строение 14 на Ленинградском шоссе. На месте выставлено оцепление, туда выехали саперы.

В начале января в Криворожском проезде на юге столицы во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу времен ВОВ.