Опора контактной сети упала на парапет моста в Санкт-Петербурге

19 января, 17:17
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Опора контактной сети упала на парапет Тучкова моста в Санкт-Петербурге при разводке в ночь на пятницу, 19 января.
Инцидент произошел из-за надлома опоры с низовой стороны моста по сварному шву, который объединяет закладную часть и саму опору, сообщает РИА Новости.
В результате падения повредился парапет и гранитное ограждение. Предполагается, что падение произошло из-за некачественного металла, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Опору убрали, а контактную сеть демонтировали, чтобы восстановить автомобильное движение по мосту. В ближайшее сроки будет восстановлено также движение трамваев и троллейбусов, добавили в комитете.
В настоящее время по Тучкову мосту усилили движение автобусов.
Ранее в Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений из-за усиления ветра и возможного повышения уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений.
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