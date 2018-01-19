Опора контактной сети упала на парапет моста в Санкт-Петербурге

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Опора контактной сети упала на парапет Тучкова моста в Санкт-Петербурге при разводке в ночь на пятницу, 19 января.

Инцидент произошел из-за надлома опоры с низовой стороны моста по сварному шву, который объединяет закладную часть и саму опору, сообщает РИА Новости.

В результате падения повредился парапет и гранитное ограждение. Предполагается, что падение произошло из-за некачественного металла, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Опору убрали, а контактную сеть демонтировали, чтобы восстановить автомобильное движение по мосту. В ближайшее сроки будет восстановлено также движение трамваев и троллейбусов, добавили в комитете.

В настоящее время по Тучкову мосту усилили движение автобусов.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений из-за усиления ветра и возможного повышения уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений.