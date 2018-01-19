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Уголовное дело о беспорядках на Хованском кладбище передали в прокуратуру, где должны утвердить обвинительное заключение.

После этого дело более чем из 100 томов направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по столице. При расследовании фигурант дела Сергей Ульихин признал вину полностью и дал показания, изобличающие его соучастников. Фигурант Владимир Колесников признал вину частично. Уголовные дела остальных выделили в отдельное производство, сейчас они находятся в международном розыске. Всего фигурантами дела считаются 17 человек.

Инцидент произошел в мае 2016 года. По версии следствия, жертвами беспорядков у центрального входа на Хованском кладбище стали три человека. Более 30 оказались ранены. Выяснилось, что бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев и Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.