Москвич застрял между прутьями лестничных перил в подъезде

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники МЧС в столичном районе Кунцево помогли мужчине, застрявшему в подъезде между прутьями лестничных перил.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по городу, инцидент произошел в подъезде на улице Молодогвардейская, дом 25, корпус 2.

Мужчина был освобожден при помощи специального инструмента, которым разжали прутья. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи.