Ликвидированный в Дагестане боевик в прошлом был депутатом

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Один из ликвидированных во время операции в Дагестане боевиков в прошлом был депутатом, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что его удостоверение нашли в ходе осмотра места спецоперации. Звали убитого Магомед-Хабиб Касимов. 11 лет назад он являлся депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе.

Спецоперация проходила в доме экс-депутата. По некоторым данным, он оказывал боевикам пособническую помощь.

17 декабря силовики нейтрализовали троих боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Они оказались причастными к преступлениям террористической направленности.

Также уточняется, что на территории, где действует режим КТО, усилена охрана общественного порядка. В частности, разрешено вести контроль телефонных переговоров и проводить проверку документов у всех лиц.