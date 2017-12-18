Полицейского наградили медалью за спасение пассажира, упавшего на рельсы в метро

Полицейского, спасшего жизнь пассажира в московском метро, наградили медалью "За смелость во имя спасения". Награду вручил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 8 декабря на станции метро "Строгино" Арбатско-Покровской линии. 28-летний житель Ульяновской области потерял равновесие и упал на рельсы. В этот момент к платформе приближался поезд.

Сотрудник полиции на Московском метрополитене Алексей Шарапов спрыгнул на рельсы, подхватил мужчину и отвел в тоннель.