На востоке Москвы со стройплощадки похитили материалы на 12 млн рублей

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Неизвестные похитили стройматериалы со стройплощадки электродепо "Руднево" на востоке столицы. Сумма ущерба оставила около 11,8 миллиона рублей.

В полицию с заявлением обратился представитель компании, занимавшейся строительством электродепо в Проектируемом проезде №265, сообщает Агентство "Москва".

Выяснилось, что злоумышленники украли арматуру, железобетонные конструкции и керамический кирпич, принадлежащие компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция устанавливает круг подозреваемых.