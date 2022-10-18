Мэр Житомира предупредил об отсутствии света и воды в городе после обстрела

Фото: телеграм-канал Shot

В Житомире отсутствуют свет и вода в результате утреннего обстрела, поделился мэр города на северо-западе Украины Сергей Сухомлин.

Все медицинские учреждения переведены на резервное питание, сообщил он в своем телеграм-канале. До этого в офисе президента Украины рассказали о двух попаданиях по объекту обеспечения энергии в Житомире.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе в течение пяти минут было проведено две серии взрывов. По предварительной информации, удар пришелся на территорию одного из промышленных заведений. Из-за обстрелов в метро движение поездов приостановили.

До этого Терехов поделился информацией, согласно которой в Харькове произошло четыре взрыва. Через пару минут он рассказал о еще нескольких взрывах.

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