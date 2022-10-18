Мэр Харькова рассказал о серии взрывов в регионе

Фото: телеграм-канал Readovka

В Харькове в течение пяти минут было проведено две серии взрывов, рассказал мэр украинского города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительной информации, под удар попала территория одного из промышленных предприятий. По его словам, из-за обстрелов в метро движение поездов приостановили.

До этого, 14 октября, Терехов поделился информацией, согласно которой в Харькове произошло четыре взрыва. Через пару минут он рассказал о еще нескольких взрывах.

13 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Он попросил местных жителей не выходить из укрытий.

Помимо этого, Синегубов заявил, что после двух ударов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением.

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