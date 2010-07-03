Сотрудница РУДН пострадала от лопнувшей колбы с эфиром

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В пресс-службе Российского университета дружбы народов сообщили об инциденте в лаборатории Центра коллективного пользования, в результате которого пострадала сотрудница образовательного учреждения. Об этом передает Агентство "Москва".

"В лаборатории Центра коллективного пользования РУДН лопнула колба с эфиром. Сотрудница лаборатории получила порезы", – проинформировали в пресс-службе.

В вузе добавили, что сейчас на месте происшествия уточняются все обстоятельства случившегося. Для этого будет сформирована специальная комиссия.

"Была вызвана скорая помощь и оказана первая помощь. Сотрудницу госпитализировали. Ее здоровью ничего не угрожает", – добавили в пресс-центре.

По данным некоторых СМИ, пострадавшей стала 42-летняя сотрудница РУДН. Сообщалось, что она получила химический ожог первой степени и многочисленные раны ноги и кисти.

Ранее столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом. Ребенок получил травму во время прогулки.