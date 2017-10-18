СКР начал проверку по факту пожара в Иркутске

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Иркутске проводится доследственная проверка по факту пожара в доме престарелых на Курортной улице. Сообщение о пожаре поступило 18 октября около пяти часов утра.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, загорелась сушильная камера, после чего пожар распространился на жилой дом. 13 пожилых людей эвакуировали и госпитализировали, их состояние расценивается как удовлетворительное.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию. Дом престарелых организован "Фондом паллиативной помощи им Св. Милицы". Следствие проверяет законность размещения пенсионеров в данном здании.

Сейчас опрашиваются потерпевшие и очевидцы события, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.