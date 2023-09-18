Женщина 1941 года рождения пострадала при обстреле села в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Каменский Хутор в Брянской области, в результате пострадала местная жительница. Об этом глава региона Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявил он.

Богомаз добавил, что на территории происшествия работают все оперативные и экстренные службы.

18 сентября Богомаз сообщал об обстреле со стороны украинской армии села Лемешовка Севского района. По словам губернатора, пострадавших нет. Повреждения получили зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

До этого ВСУ обстреляли село Азаровка в Брянской области. В результате этого пострадавших не выявили, однако повреждения получили два жилых дома.

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