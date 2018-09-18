18 сентября 2018, 13:36Происшествия
Посла Израиля в Москве вызвали в МИД РФ из-за атаки на Ил-20
Посла Израиля в Москве вызвали в МИД РФ в связи с инцидентом с российским военным самолетом, сбитым в Сирии, сообщает РИА Новости.
Связь с экипажем Ил-20 потерялась накануне вечером, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим. Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет сбила ракета комплекса С-200 ПВО Сирии, так как им прикрывались израильские истребители.
В результате происшествия погибли 15 российских военных.
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