Посла Израиля в Москве вызвали в МИД РФ из-за атаки на Ил-20

Посла Израиля в Москве вызвали в МИД РФ в связи с инцидентом с российским военным самолетом, сбитым в Сирии, сообщает РИА Новости.

Связь с экипажем Ил-20 потерялась накануне вечером, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим. Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет сбила ракета комплекса С-200 ПВО Сирии, так как им прикрывались израильские истребители.

В результате происшествия погибли 15 российских военных.

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