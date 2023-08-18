Пожар ликвидировали в гипермаркете в Иркутской области

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Возгорание в гипермаркете "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ, произошедшее в Усть-Илимске Иркутской области, ликвидировали на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в 13:52 (08:52 по московскому времени. – Прим. ред.) пожарные ликвидировали открытое горение в здании мебельного центра "Фортуна" и гипермаркета. В тушении пожара участвовали 17 человек личного состава и 7 единиц техники.

"Погибших, травмированных нет", – добавили в ведомстве.

Возгорание в гипермаркете произошло утром 18 августа, площадь пожара на момент прибытия сотрудников МЧС РФ составляла 800 квадратных метров.

Сообщалось, что семь человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания, они не пострадали.



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