Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Сергиево-Посадском районе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 1 километре Западного объезда в Сергиево-Посадском районе. Мотоцикл столкнулся с автомобилем Hyundai. Как сообщил собеседник агентства, 17-летний водитель мотоцикла погиб, а 16-летний пассажир мотоцикла доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ГИБДД.