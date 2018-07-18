Движение двух электричек на Белорусском направлении МЖД отменено

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На Белорусском направлении МЖД движение двух электропоездов полностью отменено. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ОАО "Центральная ППК", объявлена отмена электропоезда №6872, (Гагарин-Можайск) и поезда №6871 (Можайск-Гагарин).

Ранее сообщалось, что электропоезд № 6873 на маршруте Бородино-Гагарин задерживается на 1 час 50 минут.

Изменения в расписании связаны с ДТП на переезде, в результате которого на указанном отрезке пропало напряжение. Ведутся ремонтные работы.

Поезда на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД пускают по одному пути в обе стороны.