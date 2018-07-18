Движение двух электричек на Белорусском направлении МЖД отменено

18 июля, 02:07
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
На Белорусском направлении МЖД движение двух электропоездов полностью отменено. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе ОАО "Центральная ППК", объявлена отмена электропоезда №6872, (Гагарин-Можайск) и поезда №6871 (Можайск-Гагарин).
Ранее сообщалось, что электропоезд № 6873 на маршруте Бородино-Гагарин задерживается на 1 час 50 минут.
Изменения в расписании связаны с ДТП на переезде, в результате которого на указанном отрезке пропало напряжение. Ведутся ремонтные работы.
Поезда на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД пускают по одному пути в обе стороны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: