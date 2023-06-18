Прокуратура организовала проверку после пожара с 7 погибшими в частном доме в Татарстане

Фото: МЧС России

Прокуратура Татарстана сообщила о начале проверки по факту пожара в частном доме в Тукаевском районе республики, где погибли семь человек. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

По информации регионального ГУМЧС, сообщение о возгорании частного дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улице Торговая, 21, поступило в 13:17 18 июня.

Отмечается, что в 14:15 открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тела семерых погибших, четверо из них – дети.

"Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних", – сказано в сообщении.

Добавляется, что на место пожара выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключает прокуратура.

Ранее пожар произошел на строительной площадке военного госпиталя в Брянске. По предварительной информации, возгорание началось во время заливки плит битумом.

До этого склад для хранения пуха загорелся в Курской области. Площадь пожара составила около 2 тысячи квадратных метров.

Склад с пленкой загорелся в Ивановской области