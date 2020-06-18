В Подмосковье мужчины пытались вскрыть банкомат топором

Фото: mvdmedia.ru

В Подмосковье задержали подозреваемых в умышленном повреждении банкомата и покушении на кражу более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает портал "МВД Медиа", при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух мужчин 48 и 50 лет.

Злоумышленники в белых халатах, масках и перчатках в ночное время зашли в тамбурное помещение кредитной организации в Апрелевке.

Используя топор, они повредили банкомат, после чего с помощью газобаллонного оборудования попытались похитить деньги.

Однако из-за сработавшей сигнализации им пришлось покинуть место происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее подмосковные полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение банка в Подольске.