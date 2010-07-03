Задержан сожитель оставившей ребенка в поликлинике женщины

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В Москве следователи задержали молодую женщину и ее сожителя, оставивших ребенка в поликлинике, сообщает пресс-служба СКР.

В отношении 21-летний матери ребенка и ее 27-летнего сожителя возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

По данным следствия, пара решила, что ребенок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. 16 мая они забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику на севере Москвы.

Мама оставила девочку одну, после чего уехала с ожидающим ее сожителем домой. Чтобы ее никто не узнал, женщина надела медицинскую маску.

С задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас двухлетняя девочка находится в детской городской инфекционной больнице № 6. По словам главврача Ольги Ждановой, у ребенка диагностировали легкую форму ОРВИ.