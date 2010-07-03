Двоих мужчин задержали с фрагментами человеческого скелета в сумке

Фото: телеграм-канал 112

Правоохранители возбудили дело об убийстве после задержания двух мужчин с фрагментами скелета в сумке, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

В четверг, 18 апреля, на улице 1-я Владимирская в столице полицейские остановили двоих мужчин. В одной из их сумок находились останки человеческого скелета, передает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, останки принадлежат женщине, давность наступления смерти – более одного года", – сказала Иванова.

Она уточнила, что в ближайшее время задержанных доставят в следственный отдел. Следователи проверят их на причастность к преступлению.