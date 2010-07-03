Трассу Москва – Санкт-Петербург залило шампанским

Трассу Москва – Петербург залило шампанским

На трассе Москва – Санкт-Петербург грузовик, который перевозил ящики с шампанским, врезался в металлическое ограждение и перевернулся, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в Новгородской области неподалеку от съезда в деревню Окуловка.

Бутылки с шампанским разлетелись по большой площади. Несколько десятков метров оказались покрыты осколками.

О причинах аварии и пострадавших в результате происшествия не сообщается.