Поезда задерживаются на Горьковском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько поездов задерживаются на Горьковском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

Электрички следуют с увеличенными интервалами, так как одному из пешеходов потребовалась медицинская помощь. "Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", − сказано в сообщении ЦППК.

❗️На Горьковском направлении несколько поездов следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи пешеходу. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства. #up — ЦППК (@centralppk) 18 апреля 2019 г.



Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.