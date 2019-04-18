Грузовик и микроавтобус столкнулись под Томском

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Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском, Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что в четверг, 18 апреля, в районе аварии поднялась сильная метель, что и могло спровоцировать столкновение. "Есть погибшие и пострадавшие", − отметил собеседник агентства.

Позже в правоохранительных органах уточнили, что в результате аварии погибли три человека.

Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в сложных метеоусловиях в районе села Кафтанчиково Томской области. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.