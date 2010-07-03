СК возбудил уголовное дело против производителя кваса "Никола"

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В Новгородской области возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 миллионов рублей руководством компании "Дека", сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, производитель предоставлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Следователи провели на предприятии обыски, изъята необходимая документация. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Компания "Дека" производит пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки.