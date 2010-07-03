Подростки сломали челюсть шестикласснику в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подростки в Москве избили шестиклассника и двух его подруг. У мальчика диагностировали перелом челюсти и тупую рану живота, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также за медицинской помощью обратились две его подруги – школьница и студентка колледжа. У них – ушибы, ссадины и гематомы на голове. Полицейские проводят проверку.