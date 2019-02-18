СМИ сообщили о взрыве в центре Каира

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Взрыв прогремел рядом с университетом "Аль-Азхар" в центре Каира. В результате ЧП могут быть пострадавшие, передает телеканал Sky News Arabia.

По сведениям телеканала, взрыв произошел, когда полицейские преследовали подозреваемого. Официальной подтверждения этим данным пока нет. Информация уточняется.