Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи на юге столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома № 80 на Каширском шоссе. Там столкнулись легковушка и автомобиль скорой помощи.

В результате столкновения водитель легковой машины и один из находившихся в скорой, получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Полиция выясняет обстоятельств случившегося.