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18 февраля 2018, 19:04

Происшествия

Число погибших при стрельбе в Кизляре выросло до пяти

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Число погибших после стрельбы в дагестанском Кизляре возросло до пяти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, уже в больнице скончалась еще одна женщина.

Ранее днем мужчина открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они шли из храма. Преступник был ликвидирован. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Это местный житель 1995 года рождения.

По факту стрельбы было заведено уголовное дело.

происшествия

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