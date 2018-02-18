Число погибших при стрельбе в Кизляре выросло до пяти

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Число погибших после стрельбы в дагестанском Кизляре возросло до пяти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, уже в больнице скончалась еще одна женщина.

Ранее днем мужчина открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они шли из храма. Преступник был ликвидирован. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Это местный житель 1995 года рождения.

По факту стрельбы было заведено уголовное дело.

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