Пассажирский самолет потерпел крушение в Иране

Фото: ТАСС/Zuma/Morteza Nikoubazl

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в Иране в воскресенье, 18 февраля.

Катастрофа произошла неподалеку от города Семиром в провинции Исфахан, сообщает РИА Новости. Самолет совершал рейс Тегеран–Ясудж.

По некоторым данным, на борту лайнера находятся от 60 до 100 человек. Отмечается, что несколько пассажиров могли выжить. По словам очевидцев, самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

Стало известно, что из-за непогоды вертолет спасательных служб страны не может добраться до места авиакатастрофы.

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