Последствия короткого замыкания сети на Садовом кольце устранили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергетики устранили последствия короткого замыкания сети на Садовом кольце, в результате которого часть улицы осталась без света. Об этом сообщает АО "Объединенная энергетическая компания" в Twitter.

Уличное освещение отключилось между улицами Пречистенка и Остоженка. По информации МЧС, на Зубовском бульваре загорелся уличный фонарь, пожар оперативно потушили. Предварительная причина возгорания – повреждение цоколя опоры кабельной схемы.