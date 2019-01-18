Подозрительный предмет на остановке в Москве оказался куском мыла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предмет, обнаруженный на остановке на северо-западе столицы и принятый за пластид, оказался куском мыла. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

О найденном на улице Плещеева предмете полицейским рассказали прохожие. Прибыв на место, стражи порядка поняли, что речь идет о куске мыла, который не представляет опасности.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что сотрудники органов внутренних дел проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на остановке.