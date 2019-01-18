Рыбка и Лесли остаются в статусе задержанных

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) находятся в статусе задержанных, обвинение им пока не предъявили, заявил "Интерфаксу" адвокат Вашучевич Александр Молохов.

"Мы предполагаем, что следствие либо сегодня, либо завтра попытается предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы, конечно, против этого возражаем", – сказал Молохов.

По его словам, следственные действия с Вашукевич и Кирилловым назначены на вторую половину пятницы. Молохов подчеркнул, что в их отношении возбудили дело по заявлению "каких-то девушек".

Вашукевич, по его словам, пока не дает следствию показания.

При этом представители посольства Белоруссии в России сообщили, что российские власти не уведомляли их о ее задержании.

Вашукевич (Настя Рыбка) и Кириллов (Алекс Лесли) были депортированы из Таиланда в Москву 17 января. После прилета они были задержаны в аэропорту. Им вменяется вовлечение в занятие проституцией и шестилетний тюремный срок.

Вашукевич и Кириллова задержали в феврале 2018 года в Паттайе во время проведения секс-тренинга для туристов. Их обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Суд Таиланда приговорил их к условному сроку.