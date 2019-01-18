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14:37

Джеффа Монсона выпишут из больницы в начале следующей недели

происшествия

14:37

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Джефф Монсон идет на поправку и уже на следующей неделе его могут выписать из больницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его супругу Евгению Монсон.

Известный боец смешанных боевых искусств и депутат горсовета Красногорска попал в медучреждение 14 января. Ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Джеффри Уильям Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Монсон заявил, что намерен стать в перспективе депутатом Госдумы. Работает в АНО "Спортивный клуб "Зоркий" тренером по физподготовке. Он также является бизнес-партнером Владимира Кутьева – владельца единственного легального казино в Алтайском крае.

происшествия

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