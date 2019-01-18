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13:59

СМИ сообщили о госпитализации певицы Арбениной

происшествия культура

13:59

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Диану Арбенину госпитализировали во Франции, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на удаленное видео в Instagram певицы.

В ролике певица объясняет, что попала в больницу, так как "очень любит кататься на лыжах". По ее словам, сейчас с ней все в порядке.

"У каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!" – написала Арбенина.

Позже певица удалила пост. Комментариев случившегося с ее стороны больше не было.

Арбенина – солистка и автор песен рок-группы "Ночные Снайперы", созданной в 1993 году. На счету коллектива более десяти альбомов.

происшествия культура

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