В Воронеже скончался бывший участник шоу "Битва экстрасенсов"

18 января, 11:48
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Бывший участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский скончался в Воронеже от сердечной недостаточности. Похороны молодого человека состоятся в четверг, 18 января.
"Поступил он 15 января – Ямпольский Константин Валентинович. Родственники получили свидетельство – там указана причина смерти", – сообщил РИА Новости представитель Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Константин Ямпольский – участник 10-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, победитель проекта "Сверхъестественный отбор" на ТВ3.
Летом 2017 года финалистка седьмого сезона телепрограммы "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла, упав с балкона квартиры на востоке столицы.
Ее тело обнаружили под окнами дома на шоссе Энтузиастов. Предположительно, погибшая хотела напугать своего знакомого, но не смогла удержаться и упала с шестого этажа.
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