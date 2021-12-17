Один человек погиб в столкновении пассажирского автобуса с машиной в Чувашии

17 декабря, 23:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием пассажирского автобуса и машины случилась на трассе М-7 "Волга" в Чувашской республике. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе. В результате случившегося погиб один человек.
Кроме того, еще девять пострадавших получили различные травмы. Один из них был госпитализирован.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД, в данный момент число пострадавших увеличилось до десяти человек. Там также уточнили, что авария произошла на 21-м километре автодороги, в ДТП столкнулись Volkswagen Sharan и автобус "ПАЗ".
Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Авария случилась на пересечении улиц Ясеневой и Воронежской.
По словам очевидцев, водитель Skoda хотел проскочить перед автобусом. От удара легковушку отбросило на тротуар, она едва не зацепила пешеходов.
Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ясеневой улице
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