Один человек погиб в столкновении пассажирского автобуса с машиной в Чувашии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пассажирского автобуса и машины случилась на трассе М-7 "Волга" в Чувашской республике. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

ДТП произошло в Мариинско-Посадском районе. В результате случившегося погиб один человек.

Кроме того, еще девять пострадавших получили различные травмы. Один из них был госпитализирован.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД, в данный момент число пострадавших увеличилось до десяти человек. Там также уточнили, что авария произошла на 21-м километре автодороги, в ДТП столкнулись Volkswagen Sharan и автобус "ПАЗ".

Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Авария случилась на пересечении улиц Ясеневой и Воронежской.

По словам очевидцев, водитель Skoda хотел проскочить перед автобусом. От удара легковушку отбросило на тротуар, она едва не зацепила пешеходов.