Суд арестовал напавшего на полицейского в центре Москвы мужчину

Тверской суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". Руслан Степанченко будет находиться под стражей до 15 февраля.
Вечером 14 декабря мужчина у дома на улице Лесная напал на полицейского, который патрулировал Тверской район. Правохранитель находился при исполнении обязанностей. Злоумышленник ударил его ножом в область сердца.
Полицейский не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве жизнь сотрудника правоохранительного органа.
В ГУ МВД РФ по Москве пояснили, что в районе дома 2 по улице Лесная полицейские при патрулировании территории для проверки документов остановили неизвестного.
На законные требования предъявить документы он достал из кармана нож и ударил сержанта полиции в бронежилете. После этого преступник попытался скрыться. Нападавшего задержали и доставили в ОМВД, им оказался оказался мужчина 1994 года рождения.
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