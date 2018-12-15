Мужчина напал с ножом на полицейского в центре Москвы

15 декабря, 11:25
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
По факту нападения на полицейского в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник главы столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как она рассказала Агентству "Москва", инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении своих должностных обязанностей. Злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал благодаря юронежилету.
В настоящий момент нападавший задержан. С ним проводится комплекс следственных действий. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как, в свою очередь пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, нападение произошло после того, как полицейский во время патрулирования остановил мужчину для проверки документов. Вместо того, чтобы предъявить удостоверение личности, мужчина достал нож и ударил сотрудника полиции, после чего попытался скрыться. Для задержания преступника полицейскому пришлось воспользоваться табельным пистолетом Макарова и совершить предупредительный выстрел в воздух.
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