Автомобиль сбил трех детей в Ногинске

Автомобиль сбил троих детей в подмосковном Ногинске
Машина сбила трех детей в подмосковном Ногинске. Авария произошла на улице Ильича, сообщил телеканал Москва 24.
По предварительной информации, за рулем Nissan Tiida ехала женщина на высокой скорости. Она не успела затормозить в тот момент, когда дети начали идти по пешеходному переходу. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.
По данным ГИБДД, дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспорта. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.
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