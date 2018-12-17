Автомобиль сбил трех детей в Ногинске

Автомобиль сбил троих детей в подмосковном Ногинске

Машина сбила трех детей в подмосковном Ногинске. Авария произошла на улице Ильича, сообщил телеканал Москва 24.

По предварительной информации, за рулем Nissan Tiida ехала женщина на высокой скорости. Она не успела затормозить в тот момент, когда дети начали идти по пешеходному переходу. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспорта. На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.