Водитель, заблокировавший путь скорой на ТТК, объяснил поступок

Почему водитель заблокировал путь машине скорой помощи на ТТК

Водитель автомобиля Mazda не пропустил машину скорой помощи с тяжелобольным пациентом на Третьем транспортном кольце, передает телеканал Москва 24. Видео инцидента, снятое медиками, попало в интернет.

Нарушитель объяснил, почему наотрез отказался пропускать машину скорой, и пытается доказать, что был прав. Дело уже дошло до суда. Мужчине грозит штраф в 500 рублей или лишение водительских прав.

Автомобилист Дмитрий Шестков утверждает, что правил дорожного движения не нарушал. Он пояснил, что в ПДД не говорится, что водитель должен освободить полосу, он лишь должен создать беспрепятственный проезд, что мужчина и сделал.

Шестков отметил, что съехал влево – на обочину, пытаясь пропустить медиков, однако они возможностью проехать воспользовались не сразу. Кроме того, утверждает мужчина, в Сеть попал лишь фрагмент видео. На полной же версии с камер регистратора из машины Дмитрия видно, что после нескольких попыток скорая все-таки объезжает авто.

Адвокат Игорь Ким, несмотря на это, считает, что водитель Mazda в данном случае абсолютно не прав. Он отметил, что нужно было не то, чтобы прижаться влево, а уехать на соседнюю полосу.

"Имело место быть движение по третьему кольцу, а левая сторона фиксируется ограничителем – есть полоса, которая запрещает парковаться левее ограничения. Он должен был уехать вправо", – сказал Ким.

Шестков уже побывал в полиции, причем пришел в отделение сам. Ему выписали протокол, с которым он не согласился. Свою правоту мужчина будет отстаивать в суде.