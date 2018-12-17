МЧС проверяет информацию о задымлении в московском ТЦ

Очевидцы сообщили о возгорании на крыше торгового центра "Каширская плаза"

Очевидцы сообщают о задымлении в торговом центре "Каширская плаза", передает телеканал Москва 24.

На место происшествия выехали спасатели. Информация о пожаре не подтвердилась. В пресс-службе МЧС сообщили, что над зданием был всего лишь пар.

ТЦ расположен на Каширском шоссе, 61, г.